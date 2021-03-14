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Yomiuri: встреча Суги и Байдена может состояться 9 апреля

Визит главы японского правительства в США запланирован на первую половину месяца

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден могут провести первую личную встречу 9 апреля в Вашингтоне. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, в настоящий момент соответствующий вопрос прорабатывается правительствами двух стран. Ожидается, что Суга покинет Японию 8 апреля и вернется в страну уже 10 апреля. При этом число запланированных в США мероприятий с его участием будет ограничено для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что визит главы японского правительства в США состоится в первой половине апреля. При этом Суга будет привит вакциной от коронавируса перед зарубежной поездкой. Отмечается, что он станет первым иностранным лидером, которого Байден примет в Вашингтоне после отмены в Белом доме ряда санитарно-эпидемических ограничений.

В феврале 2009 года занимавший в то время пост премьера Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме. Теперь уже бывший глава японского правительства Синдзо Абэ стал первым зарубежным руководителем, встретившимся с 45-м президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке сразу после его избрания, но до инаугурации.

Теги
ЯпонияСШАБайден, Джозеф (Джо)Суга, Ёсихидэ
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