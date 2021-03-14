Госсекретарь США осудил задержания на съезде "Объединенных демократов" в Москве

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу осудил задержание участников форума "Объединенных демократов" в Москве.

"Сегодня российские власти на сомнительных основаниях задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в числе которых активисты Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина", - написал глава Госдепа в Twitter, призвав "положить конец преследованию" тех, кого он назвал "независимыми голосами".

Ранее в пресс-службе главка московской полиции журналистам сообщили, что в субботу в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан - представителей общественной организации - предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. При этом, по словам стражей порядка, у значительной части упомянутых лиц отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме того, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Всего, по данным полиции, в территориальные органы внутренних дел были доставлены около 200 человек.

Как проинформировали адвокаты, задержанные на съезде "Объединенных демократов" обвиняются в участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ - осуществление деятельности на территории РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной). Согласно закону, по данной статье нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Среди задержанных значатся муниципальный депутат Илья Яшин, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.