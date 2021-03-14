В ЦАР начался второй тур парламентских выборов и повторные выборы в ряде округов

ПРЕТОРИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Голосование во втором туре парламентских выборов началось в воскресенье в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в округах, где не было победителя в ходе прошедшего 27 декабря первого тура. Голосование также проходит в избирательных участках в рамках первого тура в районах, где повстанцы помешали его проведению. Об этом сообщила центральноафриканская радиостанция Ndeke Luka.

Фаворитом на выборах в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею - считается созданная почти два года назад действующим президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера партия "Движение объединенных сердец", отмечает радиостанция.

По итогам первого тура в Национальную ассамблею были избраны 22 депутата. Оставшиеся 118 мест пока остаются вакантными. Второй тур проходит в 49 избирательных округах, где в первом туре не определился победитель. В оставшихся 69 округах, где из-за активного противодействия со стороны повстанцев голосование 27 декабря 2020 года не проводилось полностью, проходит первый тур.

Учитывая создавшуюся в стране ситуацию, Конституционный суд ЦАР принял решение, согласно которому новый состав Национальной ассамблеи должен быть сформирован до 2 мая по меньшей мере из 71 избранного депутата, что составляет 50% состава палаты плюс один депутат. В этом случае ЦАР, по словам суда, получит действующий парламент, который сможет полноценно участвовать в политической жизни страны.

С момента проведения первого тура внутренняя ситуация в ЦАР значительно изменилась, когда правительственные силы при поддержке международных союзников смогли нанести ряд чувствительных поражений повстанцам и изгнать их отряды из ряда крупнейших городов на востоке, севере и западе страны. "Мы смогли сейчас обеспечить более широкое присутствие сил безопасности в различных частях страны с тем, чтобы обеспечить нормальное проведение выборов", - заявил пресс-секретарь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР Абдул-Азиз Фолл. "На текущий день 80% территории страны очищено от отрядов повстанцев", - отметил в свою очередь 12 марта один из руководителей полиции ЦАР Гай Килис Опондо. Он подчеркнул, что созданы все условия для нормального проведения парламентских выборов практически во всех округах.

Новые условия

Сформированная 18 декабря 2020 года в ЦАР антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" пыталась не допустить проведения в стране в срок президентских и парламентских выборов и начала боевые действия, стремясь окружить столицу страны Банги. Однако правительственные силы при поддержке международных союзников ЦАР не допустили блокирования Банги и остановили продвижение отрядов повстанцев. В результате состоявшихся 27 декабря выборов победил Фостен-Арканж Туадера, переизбиравшись на второй срок, в более чем 50% округов прошли парламентские выборы. Президент незамедлительно призвал к национальному примирению. Однако повстанцы в конце января объявили о начале нового наступления на Банги.

Правительственные войска ЦАР при поддержке международных союзников отбили атаки на столицу и в первых числах февраля развернули стратегическую наступательную операцию на важнейшие центры, находившиеся в руках повстанцев. С тех пор были взяты под контроль ключевые города на западе, севере и востоке от Банги - Босангоа, Иппи, Буар, Боссембеле, Баоро, Бода, Ялоке, Бабуа, Мбайки, Белоко, Пауа. Во всех этих городах сейчас созданы условия для безопасного голосования в Национальную ассамблею.