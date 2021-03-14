В ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ

ЛУГАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Военные Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в районе села Троицкое. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Народной милиции (НМ) ЛНР.

"С целью недопущения обнаружения военной техники в жилых районах населенного пункта Троицкое командир 59-й бригады [ВСУ] полковник Геннадий Шаповалов отдал приказ препятствовать работе БПЛА СММ ОБСЕ в данном районе, в результате чего в направлении беспилотника миссии был открыт огонь из стрелкового оружия с позиций 59-й бригады ВСУ, что не позволило зафиксировать нарушения противника", - цитирует сообщение НМ ЛНР агентство Луганскинформцентр.

В Народной милиции уточнили, что наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга, а "в ходе обследования БПЛА выявлено пулевое повреждение одного из винтов".