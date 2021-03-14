Киевская ячейка "Слуги народа" сместила с поста главы депутата, подпавшего под санкции США

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Депутат парламента Украины Александр Дубинский, на которого в январе 2021 года США наложили санкции, был смещен с поста главы киевской областной организации правящей в стране партии "Слуга народа". Такое решение принято на внеочередной конференции регионального отделения партии.

"Члены киевской областной организации политической партии "Слуга Народа" на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца", - говорится в сообщении киевской областной организации в воскресенье на сайте партии.

В сообщении отмечается, что ранее члены областной ячейки президентской партии созвали внеочередную конференцию, поставив на повестку дня вопрос о дальнем пребывании Дубинского на посту руководителя. Как сообщили в партии, участники конференции также выразили неудовлетворение тем, что в субботу Дубинский был включен в состав руководящего органа "Слуги народа" - Национальный совет общин. "Члены организации считают, что в созданный Национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял киевскую областную организацию "Слуги народа", - говорится в сообщении.

Более того, члены областной организации "Слуги народа" заявили о необходимости исключения Дубинского из партии. "В связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии", - говорится в сообщении на сайте партии "Слуга народа".

В январе Вашингтон ввел санкции против семи граждан и четырех медиакомпаний Украины "из-за вмешательства" в президентские выборы в США. В санкционный список попал среди прочих депутат Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский. Украинские СМИ отмечали, что в разгар политической кампании в США Дубинский "нанес прямой удар по кандидату демократов Джо Байдену", заявив о коррупционных связях украинских чиновников и Демократической партии США. Сам Дубинский отрицает какое-либо вмешательство в президентские выборы в США. Вскоре после введения санкций власти Украины пообещали открыть уголовные дела на тех, кто мог быть причастен к вмешательству в американские выборы.

1 февраля фракция "Слуги народа" в Верховной раде исключила Дубинского из своего состава. Формально фракция президентской партии насчитывает 246 депутатов. Если следом за Дубинским из фракции выйдут еще около 30 депутатов, которые его поддерживают, партия сторонников президента Украины Владимира Зеленского утратит большинство в парламенте.