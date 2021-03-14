Экзитпол: в ФРГ социал-демократы набрали 34,5% голосов в Рейнланд-Пфальц

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ожидаемо побеждает на выборах в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, набирая 34,5%, Христианско-демократический союз занимает второе место с 26%, что является худшим результатом партии в данном регионе. Таковы первые данные экзитполов телеканала ARD, опубликованные сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье.

Правая "Альтернатива для Германии" набирает 10,5% (в 2016 году было 12,6%), либеральная Свободная демократическая партия - 6,5% (6,2%), "зеленые" - 8,5% (5,3%), "Свободные избиратели" - 5,5%, левые не преодолевают пятипроцентный барьер.

Результаты еще не окончательные и будут корректироваться в течение ближайших часов. По итогам голосования будет определен состав ландтага (регионального парламента), а также будет сформирован кабинет министров региона.

Сейчас в Рейнланд-Пфальце у власти коалиция из СДПГ, зеленых и либералов. У них сохраняются шансы продолжить работу в этом составе.

ХДС в последний раз побеждал здесь в 1987 году. Социал-демократы у власти в этой земле три десятка лет.