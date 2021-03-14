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Госсекретарь США обсудил с главой МИД Франции Россию, КНР и Иран

Стороны также поговорили о мире и стабильности в Восточном Средиземноморье

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в воскресенье телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого они обсудили отношения с Россией, Ираном и Китаем, а также ситуацию в Ливии и Восточном Средиземноморье. Об этом говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Иран, Россию и Китай, а также политический процесс в Ливии. Они также поговорили о мире и стабильности в Восточном Средиземноморье", - отмечается в тексте.

Теги
СШАИранРоссияКитайФранция
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