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Политический кризис в Мьянме

Спецпосланник генсека ООН по Мьянме осудила действия военных из-за гибели людей в стране

Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщила, что 38 человек погибли 14 марта во время разгона силами безопасности антивоенных демонстраций

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Кристин Шранер Бургенер, специальный посланник генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, осудила продолжающееся кровопролитие в Мьянме, где власть удерживают военные. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте всемирной организации.

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Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщила, что по меньшей мере 38 человек погибли в воскресенье в разных городах страны во время разгона силами безопасности антивоенных демонстраций. "Специальный посланник генерального секретаря ООН Кристин Шранер Бургенер резко осуждает продолжающееся кровопролитие в стране в то время, как военные пренебрегают международными призывами, в том числе от Совета Безопасности ООН, к сдержанности, диалогу и полному соблюдению прав человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непрекращающаяся жестокость и разрушение общественной инфраструктуры серьезно подрывают любые перспективы на мир и стабильность.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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