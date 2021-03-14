Спецпосланник генсека ООН по Мьянме осудила действия военных из-за гибели людей в стране

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Кристин Шранер Бургенер, специальный посланник генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, осудила продолжающееся кровопролитие в Мьянме, где власть удерживают военные. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте всемирной организации.

Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщила, что по меньшей мере 38 человек погибли в воскресенье в разных городах страны во время разгона силами безопасности антивоенных демонстраций. "Специальный посланник генерального секретаря ООН Кристин Шранер Бургенер резко осуждает продолжающееся кровопролитие в стране в то время, как военные пренебрегают международными призывами, в том числе от Совета Безопасности ООН, к сдержанности, диалогу и полному соблюдению прав человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что непрекращающаяся жестокость и разрушение общественной инфраструктуры серьезно подрывают любые перспективы на мир и стабильность.