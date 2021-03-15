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Reuters: задержанному в Иране туристу из Франции предъявили обвинения в шпионаже

Бенжамена Бриера задержали 10 месяцев назад

ТАСС, 15 марта. Обвинения в шпионаже предъявлены французскому туристу Бенжамену Бриеру, задержанному 10 месяцев назад на территории Ирана. Об этом в понедельник сообщил один из адвокатов обвиняемого Сейид Декхан.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, в воскресенье Бриеру "было предъявлено обвинение по двум пунктам - в шпионаже и пропаганде против исламской республики".

Судебные власти Ирана были недоступны для комментариев, уточняет агентство.

О том, что иранские власти около на тот момент девяти месяцев назад задержали гражданина Франции на своей территории, сообщил 24 февраля агентству Reuters представляющий интересы француза Декхан. По его словам, адвокатов к задержанному, которого содержали в тюрьме Вакилабад в городе Мешхед, не допускали. Позже МИД Франции подтвердил факт задержания, добавив, что в консульстве оказывают поддержку французу, о чем информировало Agence France-Presse.

Тогда Декхан добавил, что французскому гражданину были предъявлены "противоречивые и необоснованные обвинения", не уточнив, что именно вменяется в вину его подзащитному. По данным Reuters, полученным от родственника задержанного, француза задержали за то, что он запускал без разрешения беспилотный аппарат в пустыне недалеко от туркмено-иранской границы.

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