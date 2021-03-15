Оппозиция в Армении заявила, что пойдет на внеочередные выборы только без Пашиняна

ЕРЕВАН, 15 марта. /ТАСС/. Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся только в том случае, если в них не будет участвовать премьер-министр Никол Пашинян. Об этом в понедельник написал на своей странице в Facebook представитель оппозиционного объединения "Движение за спасение родины", член партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

"А выборы будут, но только без Никола [Пашиняна]. Мы не собираемся с ним проводить предвыборные дебаты", - написал он.

13 марта президент Армении Армен Саркисян провел по отдельности встречи с Пашиняном, главой парламентского правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц и лидером оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном. Как сообщила пресс-служба президента, обсуждалась возможность проведения внеочередных выборов в парламент в качестве способа преодоления внутриполитического кризиса в стране.

Самое крупное оппозиционное объединение - "Движение за спасение родины" - не участвовало в этих переговорах. Ранее его участники заявляли, что согласны на проведение внеочередных выборов, но только в случае отставки Пашиняна и формирования временного правительства. На прошлой неделе сторонники движения организовали несколько массовых митингов в центре Еревана. Они также разбили палатки у здания парламента и до настоящего времени продолжают блокировать все входы в него, однако часть депутатов в понедельник смогли пройти через хозяйственный вход.

При этом перспективы роспуска парламента больше зависят от позиции парламентских фракций, чем от "Движения за спасение родины". Правительство требует, чтобы две оппозиционные парламентские фракции - "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" - подписали меморандум, согласно которому они не выдвинут собственных кандидатов в премьеры в случае отставки Пашиняна, которая технически необходима для роспуска законодательного органа.