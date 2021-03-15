Подпавшего под санкции США депутата Рады Дубинского исключили из партии "Слуга народа"

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, на которого в январе 2021 года США наложили санкции, исключен из президентской партии "Слуга народа". О подписании соответствующего распоряжения председателем партии Александром Корниенко сообщила в понедельник пресс-служба "Слуги народа".

"Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии", - сказано в сообщении.

Данное решение, как отметили в партии, Дубинский может обжаловать на следующем съезде партии.

Днем ранее члены киевской областной организации партии "Слуга Народа" на внеочередной конференции сместили Дубинского с поста председателя.

В январе Вашингтон ввел санкции против семи граждан и четырех медиакомпаний Украины "из-за вмешательства" в президентские выборы в США. В санкционный список попал среди прочих депутат Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский. Украинские СМИ отмечали, что в разгар политической кампании в США Дубинский "нанес прямой удар по кандидату демократов Джо Байдену", заявив о коррупционных связях украинских чиновников и Демократической партии США. Сам Дубинский отрицает какое-либо вмешательство в президентские выборы в США. Вскоре после введения санкций власти Украины пообещали открыть уголовные дела на тех, кто мог быть причастен к вмешательству в американские выборы.

1 февраля фракция "Слуги народа" в Верховной раде исключила Дубинского из своего состава. Формально фракция президентской партии насчитывает 246 депутатов. Если следом за Дубинским из фракции выйдут еще около 30 депутатов, которые его поддерживают, партия сторонников президента Украины Владимира Зеленского утратит большинство в парламенте.