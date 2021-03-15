Глава ПАСЕ согласился с предложением направить наблюдателей от ассамблеи на выборы в Думу

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс согласился с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина направить наблюдателей от ассамблеи на выборы депутатов нижней палаты российского парламента в сентябре текущего года.

"Предложил направить делегацию ПАСЕ в качестве наблюдателей на выборы в Госдуму. Дамс со своей стороны идею поддержал, сказал, что это хорошая идея", - сообщил журналистам Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что они с Дамсом условились продолжить общение при посещении в понедельник Еврейского музея и центра толерантности.

"Разговор состоялся интересный и полезный для обеих сторон", - написал Володин позже в своем Telegram-канале. "Договорились строить отношения на принципах доверия, уважения к выбору граждан каждой страны и отсутствия двойных стандартов", - добавил спикер.