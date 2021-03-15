США призывают не признавать легитимность президентских выборов в Сирии

ООН, 15 марта. /ТАСС/. США не считают предстоящие выборы президента Сирии легитимными и призывают международное сообщество присоединиться к такой позиции. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН.

"Я призываю международное сообщество не обманываться предстоящими президентскими выборами в Сирии. Они не будут ни честными, ни свободными, - сказала она. - Они не легитимизируют режим Асада, они не соответствуют требованиям резолюции 2254, в том числе относительно проведения под эгидой ООН и в соответствии с новой конституцией".

По ее мнению, правительство Асада не сделало "ни одного шага на пути к миру". "Поэтому мы призываем Россию оказать давление на режим Асада, чтобы он перестал медлить и занялся причинами конфликта в Сирии", - добавила Томас-Гринфилд.

Президентские выборы в Сирии должны пройти в 2021 году. Их точная дата пока не определена. Согласно действующему законодательству страны, они могут состояться в период с 16 апреля по 16 мая.