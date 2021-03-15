Лукашенко утвердил состав Совбеза Белоруссии

МИНСК, 15 марта. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ об утверждении состава Совета безопасности Белоруссии, по которому его председатель - глава государства. Об этом в понедельник сообщило агентство БелТА.

Как передает агентство со ссылкой на пресс-службу президента, в качестве постоянных членов Совбеза утверждены восемь должностных лиц - премьер-министр, председатели Совета республики (верхняя палата белорусского парламента) и Палаты представителей (нижняя палата), глава администрации президента, государственный секретарь Совбеза, министры внутренних дел, обороны, председатель Комитета государственной безопасности.

Членами Совбеза, согласно указу, являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета Белоруссии, генеральный прокурор, главы МИД и МЧС, министр финансов, начальник Генштаба ВС - первый заместитель министра обороны.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович 25 февраля сообщил, что президенту было предложено добавить в состав постоянных членов Совбеза глав Минобороны, МВД и КГБ. В ходе встречи с Вольфовичем Лукашенко заявил, что считает нужным серьезно выстроить, а в отдельных областях перестроить работу Совета безопасности Белоруссии с учетом опыта России и Казахстана.