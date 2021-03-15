Суд Португалии признал противоречащим конституции законопроект об эвтаназии

МАДРИД, 15 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Португалии признал противоречащим конституции законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране. Об этом сообщила в понедельник газета Expresso.

Инициатива была одобрена португальским парламентом в конце января текущего года. Президент республики Марселу Ребелу ди Соуза решил направить законопроект на рассмотрение в КС. В результате суд признал его противоречащим конституции, обосновав свою позицию "неприкосновенностью человеческой жизни". После решения КС проект закона вновь вернется в парламент, который сможет изменить в нем формулировки.

Согласно одобренной законодательным органом инициативе, запросить эвтаназию должен иметь возможность совершеннолетний гражданин Португалии или лицо, имеющее вид на жительство в стране. Запрос может быть сделан пациентом с терминальной стадией заболевания или страдающим от непереносимых болей.

Если бы президент одобрил закон, то Португалия стала бы четвертой страной в Европе и седьмой страной в мире, разрешившей проведение эвтаназии.