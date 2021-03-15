Госдеп не стал комментировать встречу Лаврова с делегацией "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Госдепартамент оставил без комментариев визит делегации ливанского шиитского движения "Хезболлах" в Москву и переговоры, которые провел с ней министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая в понедельник на регулярном брифинге для журналистов, заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Джалина Портер обошла заданный ей прямой вопрос на эту тему. "По Ливану. Говоря в общих чертах, мы обеспокоены развитием событий в Ливане и <...> бездействием руководства страны перед лицом многочисленных кризисов", - сказала официальный представитель Госдепартамента.

"Политическим лидерам Ливана необходимо отложить в сторону их партийные разногласия и сформировать правительство, которое быстро начнет осуществлять критически важные и давно необходимые реформы, восстанавливать доверие инвесторов и спасать экономику страны", - убеждена Портер.

Как сообщил ранее МИД России, Лавров обсудил в понедельник в Москве с главой парламентской фракции движения "Хезболлах" Мухаммедом Раадом ситуацию в Ливане, Сирии и обстановку на Ближнем Востоке. Во встрече приняли участие депутаты ливанского парламента от партии "Хезболлах". Предыдущая рабочая поездка Раада в Москву состоялась в октябре 2011 года в рамках первого официального визита членов "Хезболлах" в Россию. Тогда делегация фракции провела встречи в Госдуме, МИД и Духовном управлении мусульман России.

10 февраля исполнилось полгода с момента ухода в отставку кабинета министров Ливана во главе с Хасаном Диабом на фоне трагических последствий взрыва 4 августа в морском порту Бейрута. 22 октября новое правительство было поручено сформировать суннитскому политику Сааду Харири, опирающемуся на поддержку Франции и США. 9 декабря премьер вручил президенту Мишелю Ауну список из 18 независимых специалистов, не связанных с партиями и парламентскими блоками. Однако глава государства отказался одобрить не согласованный с ним состав правительства.

Последняя встреча Харири с Ауном состоялась 12 февраля, на ней два политика так и не смогли договориться о распределении министерских постов в будущем правительстве между кандидатами от христианских и мусульманских общин. Формирование кабинета технократов, пользующегося доверием Международного валютного фонда, является основным условием для получения Ливаном кредитов на сумму 11 млрд долларов, которые необходимы для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.