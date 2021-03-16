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В Черном море прошли совместные учения украинских военных катеров с кораблями НАТО

В маневрах принимала участие постоянная морская противоминная группа альянса №2 в составе кораблей ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Катерная тактическая группа ВМС Украины провела совместные тренировки PASSEX в Черном море с кораблями НАТО, вторые по счету в 2021 году. Об этом говорится в сообщении ВМС Украины, распространенном во вторник в Facebook.

"Во время учений в определенном районе были отработаны тренировки по противоминным действиям в составе группы кораблей, передача грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника, проведено корабельно-боевое обучение по проводке за тралами", - говорится в сообщении. Кроме того, отработаны элементы тактического маневрирования, проведены тренировки по "сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов", а также освещению морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

Вместе с украинскими катерами в маневрах принимала участие постоянная морская противоминная группа НАТО №2 (SNMCMG2) в составе кораблей ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании, уточняется в сообщении.

В феврале в Черном море состоялись первые тренировки типа PASSEX с привлечением морской авиации и эсминца ВМС США. Целью тренировок было названо обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

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