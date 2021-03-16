МИД КНР не стал комментировать сообщения о том, что Alibaba указано продать доли в медиа

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о том, что власти Китая потребовали от гиганта интернет-торговли Alibaba избавиться от части медиаактивов. Alibaba в том числе владеет ведущей англоязычной газетой Гонконга South China Morning Post и имеет долю в платформе Weibo, являющейся аналогом Twitter.

"Мне неизвестно об указанной вами ситуации, я не располагаю информацией для вас по этому поводу", - сказал он.

Газета The Wall Street Journal сообщила в понедельник, что правительство КНР было обеспокоено уровнем влияния Alibaba в медиапространстве и потребовало от руководства компании продать доли в таких проектах.

В конце декабря 2020 года стало известно, что Управление по контролю за рынком КНР начало в отношении Alibaba расследование по подозрению в совершении ею действий монопольного характера. По данным источников The Wall Street Journal, размер взыскания превысит $975 млн.

Alibaba Group - китайская компания, которая на сегодняшний день является одним из лидеров в сфере интернет-коммерции. Ей принадлежат веб-порталы Taobao.com, Tmall, Alibaba.com и ряд других. Среди основных видов деятельности Alibaba - торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля. Она также обладает одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и обширными активами в сфере СМИ и индустрии развлечений.