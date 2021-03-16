Дурлештяну отказалась выдвигаться на пост премьера Молдавии

КИШИНЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Кандидат на пост премьера Молдавии Марианна Дурлештяну сняла свою кандидатуру на пост главы кабинета.

"Я решила отозвать свою кандидатуру с должности кандидата в премьер-министры Республики Молдова. Я не могу допустить, чтобы мое имя и репутация использовались для сведения счетов между политическими кланами", - указала она на своей странице во вторник в Facebook. По ее словам, "дискуссии вокруг выдвижении на должность премьера подтвердили масштаб морального кризиса, в котором находится молдавская политика". Дурлештяну отметила, что ранее согласилась занять должность главы кабмина, так как неравнодушна к критической ситуации, в которой оказалась страна.

"Очевидно, что для достижения этих целей необходима широкая поддержка общества и политическая воля в принятии ответственных законов на благо людей", - констатировала она, пообещав не покидать общественную жизнь, поблагодарив спикера парламента Зинаиду Гречаный за приглашение.

Кандидатуру Дурлештяну предложило выдвинуть президенту Молдавии Майе Санду большинство депутатов парламента, представленное Партией социалистов Республики Молдова и группой "За Молдову". Под ходатайством подписались 54 из 101 парламентария. Молдавия - парламентская республика, где правительство утверждается большинством депутатов, но кандидатуру премьера предлагает президент после консультации с парламентскими фракциями.

В декабре 2020 года премьер Ион Кику, которого поддерживала Партия социалистов, подал в отставку, чтобы дать возможность переформатировать правительство и организовать досрочные выборы, на чем настаивала оппозиция после победы Санду на президентских выборах. Однако парламент может быть распущен только в двух случаях: если депутаты дважды не смогут утвердить новое правительство или три месяца не будут выполнять законотворческие функции.

Для этого Санду выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы и призвала отклонить ее дважды, чтобы получить право инициировать роспуск законодательного органа. После выдвижения Дурлештяну Санду снова предложила Гаврилицу, однако 23 февраля Конституционный суд признал решение президента незаконным. Санду надеется подписать указ о роспуске парламента, когда истечет 90 дней, предусмотренных законом для формирования нового правительства.