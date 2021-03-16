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Предложения по изменению Конституции Белоруссии представят Лукашенко до 1 августа

После они будут вынесены на республиканский референдум

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Конституционная комиссия представит президенту Белоруссии Александру Лукашенко до 1 августа 2021 года предложения по изменению основного закона страны. Об этом сообщила во вторник президентская пресс-служба со ссылкой на указ главы государства.

"До 1 августа 2021 года Конституционная комиссия должна представить президенту Беларуси выработанные предложения по изменению основного закона страны для последующего их вынесения на республиканский референдум", - сказано в сообщении.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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