CNN: разведка США считает, что КНДР готовится провести новое испытание ракет

ТАСС, 16 марта. Разведка США полагает, что КНДР может готовиться к проведению новых ракетных испытаний впервые с момента вступления в должность американского президента Джо Байдена. Об этом во вторник сообщила телекомпания СNN со ссылкой на источники в администрации США.

Как указал СNN один из источников, в США ожидают, что КНДР примет окончательное решение о проведении тестового запуска на основе итогов визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Японию и Республику Корея.

Отмечается, что несколько американских ведомств проводят консультации по вопросу реакции на возможный запуск в КНДР. Предполагается, что это может быть испытание ракеты или ракетного двигателя. Последние ракетные испытания прошли в КНДР в марте 2020 года, указывает СNN.

Администрация Байдена проводит пересмотр политики его предшественника Дональда Трампа в отношении КНДР, о его результатах может быть объявлено в ближайшие недели, сообщил телекомпании источник в Госдепартаменте. Ожидается, что Байден изберет подход, который будет отличаться от подхода Трампа, чтобы добиться "полной денуклеаризации КНДР".

Во вторник глава Северного командования США генерал Глен Ван Хёрк заявил, что Пентагон обеспокоен успехами, которых смогли добиться власти КНДР в своих программах по разработке баллистических ракет и ядерного оружия. По его словам, Пхеньян отказался от моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором было объявлено в 2018 году. Такой шаг, как полагает глава Северного командования, может указывать на намерение лидера КНДР Ким Чен Ына начать "испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет усовершенствованной конструкции в ближайшем будущем".