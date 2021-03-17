Украина пригласит Японию к участию в "Крымской платформе"

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Украина намерена привлечь Японию к участию в инициативе "Крымская платформа", которая должна способствовать возвращению полуострова под контроль Киева. Об этом во вторник заявил министр обороны страны Андрей Таран во время визита в Токио.

"Украина планирует пригласить Японию для участия в новом формате международного сотрудничества - "Крымская платформа", целью которой является деоккупация Крыма", - передает его слова пресс-служба военного ведомства.

По словам Тарана, Украина и Япония "солидарно придерживаются принципа нерушимости международно признанных границ". При этом министр заверил, что Украина разделяет позицию Японии о статусе "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курил), а также необходимость обеспечения свободного и безопасного судоходства во всех водах в соответствии с международными соглашениями.

Таран добавил, что Украина высоко ценит помощь Японии для военно-медицинских учреждений страны, которая начиная с 2016 года составила более $3 млн.

В ноябре 2020 года посол Украины в Японии Сергей Корсунский выразил надежду, что страны "будут сотрудничать ради восстановления своей территориальной целостности". Он также поддержал позицию японских властей по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, российский суверенитет над которыми оспаривает Япония.

"Крымская платформа"

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под свою юрисдикцию. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев готов пригласить на саммит и делегацию из Москвы.

Работа "Крымской платформы" должна начаться с так называемого инаугурационного саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года в Киеве. Пока остается неясным состав участников. МИД Украины сообщал, что занимается рассылкой приглашений лидерам других государств и до получения официальных подтверждений список участников оглашать не будет.