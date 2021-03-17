CNN: США могут на следующей неделе ввести санкции из-за утверждений о влиянии РФ на выборы

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена может на следующей неделе объявить о введении санкций против России и Ирана в связи с утверждениями о вмешательстве этих стран в американские выборы в прошлом году. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

"Администрация Байдена даст ответ и сделает это быстро путем введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе", - сообщил журналист канала в эфире, сославшись на источники из числа официальных лиц США. "Эти санкции, по словам должностных лиц, вероятно, также будут касаться Ирана", - отметили в эфире CNN.

Аппарат директора национальной разведки США во вторник опубликовал доклад, посвященный вмешательству в американские выборы в 2020 году. В нем утверждается, что российские власти якобы стремились дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит, во время прошлогодней избирательной кампании в стране. В докладе отмечается, что власти США введут рестрикции на основании доклада.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала утверждения Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американские избирательные процессы.