Politico: власти США обеспокоены возможностью нового испытания ракет в КНДР

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Власти США обеспокоены возможностью того, что КНДР готовится к проведению новых ракетных испытаний впервые с момента вступления в должность американского президента Джо Байдена, и внимательно следят за любыми свидетельствами этого. Об этом сообщает во вторник газета Politico со ссылкой на двух представителей американской администрации, говоривших на условиях анонимности.

"Мы внимательно следим за любыми свидетельствами испытаний, учитывая проведение в это время наших учений [совместных с Южной Кореей] и заявлений и действий [КНДР] в прошлом", - заявил один из чиновников.

Второй представитель администрации подтвердил сообщения телекомпании CNN, которая сообщила ранее, что спецслужбы США пришли к выводу о возможной подготовке КНДР к проведению новых ракетных испытаний. При этом, по его словам, в Вашингтоне также убеждены, что Пхеньян может отказаться от этих планов, если США смогут убедить северокорейскую сторону не делать этого и предложат правильные условия.

В свою очередь в Пентагоне ТАСС отказались прокомментировать сообщения о возможной подготовке КНДР испытаний. "У нас нет комментария по этому поводу", - заявил официальный представитель военного ведомства Джон Саппл.

Во вторник глава Северного командования США генерал Глен Ван Хёрк сказал, что Пентагон обеспокоен успехами, которых смогли добиться власти КНДР в своих программах по разработке баллистических ракет и ядерного оружия. По его словам, Пхеньян отказался от моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором было объявлено в 2018 году. Такой шаг, как полагает глава Северного командования, может указывать на намерение лидера КНДР Ким Чен Ына начать "испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет усовершенствованной конструкции в ближайшем будущем".

Военные Южной Кореи и США 8 марта приступили к проведению ежегодных совместных учений. Из-за пандемии коронавирусной инфекции они проходят в сокращенном виде в режиме компьютерной симуляции. Совместные американо-южнокорейские маневры неизменно вызывают резкую критику со стороны Пхеньяна.