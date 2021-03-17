СМИ: США предоставят Тайваню оборудование для программы строительства подлодок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 марта. /ТАСС/. США окажут Тайваню содействие в программе развития его подводного флота, предоставив ключевые технологические компоненты для субмарин. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post, ссылаясь на оборонное ведомство острова.

Утверждается, что Вашингтон согласился предоставить Тайбэю три типа оборудования для подлодок: цифровые гидролокаторные системы, интегрированные системы боевого управления и перископы. Сроки поставок и сумма контракта не разглашается.

Программа строительства собственного подводного флота началась на Тайване в ноябре прошлого года. Конструкторам из кораблестроительной корпорации CSBC поставили задачу построить своими силами восемь субмарин. Первый прототип стоимостью $1,7 млрд должен быть представлен летом 2024 года.

По словам аналитиков, Тайвань не имеет опыта строительства подводных лодок и без иностранных технологий, прежде всего американских, ему в реализации этой программы не обойтись.

Запуск данного проекта увязывается с необходимостью замены устаревшего подводного флота Тайваня. Он состоит из четырех дизель-электрических подлодок. Из них в эксплуатации фактически находятся только две, построенные в Нидерландах в 1980-х годах. Остальные - крайне устаревшие американские класса "Гуппи", доставшиеся как наследие Второй мировой войны, - используются в качестве учебных.

Тайвань с 2001 года добивался возможности закупки восьми подлодок в Соединенных Штатах - у своего главного поставщика военной техники. Однако американская сторона не включила субмарины в число вооружений, утвержденных для поставки на остров. Против этого выступает КНР, считающая Тайвань одной из своих "временно отколовшихся" провинций.