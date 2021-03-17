Более 13 тыс. уголовных дел о незаконной миграции возбудили по итогам операции ОДКБ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. уголовных дел за организацию нелегальной миграции возбудили по итогам проведения операции "Нелегал" в странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщили в пресс-службе ОДКБ в среду по итогам встречи генерального секретаря организации Станислава Зася с директором бюро Международной организации по миграции (МОМ) в Москве Абдусаттором Эсоевым.

"Совместными усилиями правоохранительных органов в ходе 25 активных этапов этой операции выявлено свыше 1,5 млн нарушений миграционного законодательства, возбуждено более 13 тыс. уголовных дел за организацию незаконной миграции и 562 уголовных дела за торговлю людьми. Наложено штрафов на сумму около $90 млн США", - привели в пресс-службе слова Зася.

На встрече генсек ОДКБ отметил, что необходимо наращивать усилия всего мирового сообщества для обеспечения глобальной миграционной безопасности. По словам Зася, важно развивать сотрудничество по вопросам противодействия незаконной миграции с заинтересованными международными организациями, в частности с МОМ. Генсек ОДКБ отметил, что в государствах - членах ОДКБ завершился процесс ратификации положений о статусе наблюдателя и партнера.

По его словам, согласно поступающей информации, миграционная ситуация в государствах - членах ОДКБ стабильная и контролируемая. "При этом следует отметить, что в зоне ответственности ОДКБ существуют потоки миграции из стран с нестабильной внутриполитической обстановкой и сложной экономической ситуацией, из стран Юго-Восточной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, которые в основном проходят через государства Центральной Азии в Российскую Федерацию и Республику Беларусь. В силу своего географического положения они являются транзитными странами для незаконных мигрантов, конечной целью которых для своего пребывания эти люди рассматривают государства Европейского союза", - сказал Зась.

В свою очередь Эсоев отметил, что в Международной организации по миграции придают большое значение расширению сотрудничества с ОДКБ, в том числе с учетом того, что все государства организации являются членами МОМ. Осенью 2020 года РФ вступила в МОМ, став 174-м состоящим в ней государством.

По его словам, в организации проанализировали законодательства государств - членов ОДКБ и пришли к выводу, что национальные законодательства полностью согласуются с общепризнанными международными стандартами и подходами в области противодействия незаконной миграции и торговле людьми.

Таджикистан в ОДКБ

Таджикистан в ходе своего председательства в ОДКБ считает важным укрепление взаимодействия в рамках ПА организации. Это отметил председатель верхней палаты парламента республики Рустами Эмомали на встрече с послом РФ в Таджикистане Игорем Лякиным-Фроловым, которая состоялась в среду.

По ее данным, на встрече была подчеркнута важность сотрудничества в рамках уникальных и эффективных многосторонних соглашений, в первую очередь Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ, их вклад в развитие правовой среды. Спикер парламента отметил, что "укрепление сотрудничества в рамках ПА ОДКБ является одним из важных направлений председательства таджикской стороны в этой организации".

Рустами Эмомали оценил усилия и заинтересованность российского дипломата по расширению межпарламентского сотрудничества между Таджикистаном и Россией. Отмечается, что председатель верхней палаты парламента выразил "готовность таджикской стороны в определении основных приоритетов развития двусторонних отношений и сотрудничества с Россией, которая является важным стратегическим партнером республики".

Как сообщили в пресс-службе, собеседники обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, включая межпарламентские, отметив роль парламентской дипломатии как ключевого элемента межгосударственного сотрудничества на современном этапе. Уточняется, что проведение выездного заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ намечено на 31 марта 2021 года в Душанбе.

Договор о коллективной безопасности подписали в 1992 году в Ташкенте, в 2002 году приняли решение о создании соответствующей организации. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В 2021 году председательство в организации перешло от России к Таджикистану.