В НАТО обеспокоены ситуацией в Грузии

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. НАТО обеспокоена политической ситуацией в Грузии и ожидает от Тбилиси соблюдения демократических стандартов. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"НАТО обеспокоена ситуацией в Грузии. НАТО ожидает от Грузии соблюдения демократических стандартов и решения политических сложностей путем диалога", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что Грузия должна продолжить реализацию реформ. "Мы хотели бы увидеть урегулирование этих сложностей, и чтобы затем найти выход для того, чтобы Грузия могла продолжить реализацию реформ", - отметил он, подчеркнув, что НАТО поддерживает посреднические усилия ЕС в этом вопросе.

Ситуация в Грузии

Грузинские власти и оппозиция с 12 марта проводят интенсивные переговоры при посредничестве представителя председателя Евросовета по Грузии Кристиана Даниэльсона. За это время дипломат дважды встретился с президентом Саломе Зурабишвили, а также с премьером, представителями правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиции. Изначально планировалось, что визит должен был завершиться 14 марта, но так как к этому времени сторонам не удалось достичь договоренности, представитель главы Евросовета решил остаться в Тбилиси до того, пока не будет найдено решение по выходу из политического кризиса.

Участники встречи отказываются раскрывать детали переговоров с Даниэльсоном, однако известно, что власти и оппозиция обсуждают документ из шести пунктов, который должен стать основой будущих соглашений. В том числе речь идет о реформе избирательной системы и обновлении судебной системы Грузии.

Камнем преткновения являются досрочные выборы и арест депутата, лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ники Мелии, а также сторонника оппозиции Георгия Руруа. Оппозиция считает Мелию и Руруа политическими заключенными и требует их освобождения. Власти категорически против этого и заявляют, что нельзя вмешиваться в дела правосудия. Оппоненты настаивают на проведении внеочередных выборов в парламент или плебисцита по вопросу, хотят ли жители страны проведения новых выборов. Правящая партия считает, что выборы в парламент уже состоялись в октябре-ноябре 2020 года, они признаны легитимными и нет никаких правовых оснований для повторного голосования.