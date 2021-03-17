Тихановская призвала США прислать посла в Минск, но не вручать верительные грамоты

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны направить своего посла Джули Фишер в Минск, отказавшись при этом от вручения ею верительных грамот президенту Александру Лукашенко. Такое мнение выразила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выступая в среду по видеосвязи на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Тихановская напомнила, что у нее с Фишер сравнительно недавно была личная встреча. "Я встречалась с Джули Фишер, у нас состоялся замечательный разговор", - сказала бывший кандидат на пост белорусского лидера. "Конечно, мы приветствуем присутствие Джули Фишер на земле, чтобы она следила за ситуацией в Белоруссии", - подчеркнула Тихановская. По ее мнению, в таком случае Фишер сама увидит, "что в Белоруссии творится беззаконие".

"Однако очень важный момент: Джули Фишер не вручает верительные грамоты [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко", - заявила Тихановская. По ее мнению, Лукашенко "не является легитимным президентом и не может считаться лицом, которому могут быть вручены верительные грамоты". "Уверена, что это можно обеспечить. Она [Фишер] может быть дипломатом без того, чтобы предпринимать данное действие", - добавила Тихановская.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор. Тихановская инициировала 14 августа создание Координационного совета оппозиции. В штабе оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета будет обеспечение передачи власти.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией начали теплеть после президентских выборов 2015 года. Однако этот процесс фактически остановился после нынешних выборов лидера Белоруссии. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. На должность американского посла в Минске была назначена Фишер, кандидатуру которой Сенат Конгресса утвердил в декабре. В конце декабря Госдепартамент США сообщил, что Фишер приведена к присяге, однако в Минск она до настоящего момента не прибыла.