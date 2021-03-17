Глава МИД Великобритании рассказал о трех основных угрозах современному миру

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Кризис демократии, попадание передовых видов вооружений в руки преступников и уничтожение экосистемы Земли представляют чрезвычайную опасность для стабильности и безопасности мира на сегодняшний день. Такое мнение выразил в среду министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во вступительной речи в формате онлайн на площадке форума по безопасности в городе Аспен.

"В настоящее время мир столкнулся с тремя опасными и доминирующими тенденциями. Во-первых, это слом мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, который казался как никогда прочным еще поколение назад. Демократия отступает. В этом десятилетии совокупный ВВП авторитарных режимов, как ожидается, превысит совокупный ВВП мировых демократий, - заявил глава британского МИД. - Тирания богаче, чем свобода, и это сказывается на нашей внутренней ситуации. Потому что стабильные, уважающие свободы демократии с гораздо меньшей вероятностью ввязываются в войны, укрывают террористов или порождают огромные потоки мигрантов. С ними в основном, хотя и не всегда, легче вести торговлю и сотрудничать для решения общих проблем".

По словам Рааба, второй угрозой безопасности миру является "создание новых опасных видов вооружений". "Террористы, получающие поддержку от государств, а также преступные группировки используют технологические новшества в своих целях, совершая атаки на домохозяйства, предприятия, объекты инфраструктуры", - указал глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

"Третий вид угроз, вероятно, можно назвать самым опасным. Это экзистенциальные угрозы нашей цивилизации, населению всего мира, самой планете", - заявил Рааб, пояснив, что имеет в виду распространение технологий создания ядерного оружия, изменение климата и пандемию. Он отметил, что в связи с упомянутыми вызовами Великобритания намерена использовать весь свой политический, военный и экономический потенциал, чтобы играть роль "силы во благо" в международных отношениях.

Пересмотр политики безопасности

С соответствующей речью глава британского МИД выступил после того, как во вторник был представлен Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства. В этом документе говорится о том, что Великобритания намерена увеличить свой ядерный потенциал примерно на 40%, доведя общее число боеголовок до 260, а также сделать страну значимым игроком в космосе, усилить кибербезопасность, ведя борьбу "со злонамеренными действиями в киберпространстве", создать новый Оперативный центр по борьбе с терроризмом, представить в этом году новый глобальный санкционный режим против лиц, которые, по мнению Лондона, причастны к коррупции.

Россия в обзоре характеризуется как наиболее острая угроза безопасности Соединенного Королевства. Обеспокоенность в Лондоне вызывает как рост российского военного потенциала, так и значительные инвестиции России и Китая в "информационные операции" и "демонстрацию глобального культурного влияния". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал этот документ "самым глубоким пересмотром оборонной стратегии страны со времен холодной войны".