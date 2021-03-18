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Политический кризис в Боливии

Адвокаты задержанной бывшей и.о. президента Боливии добиваются ее госпитализации

По данным газеты Deber, Жанин Аньес пожаловалась на плохое самочувствие и повышенное давление

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 марта. /ТАСС/. Адвокаты бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая была задержана по делу о государственном перевороте, пытаются получить разрешение на госпитализацию их клиентки из-за ухудшевшегося самочувствия. Об этом сообщила в среду газета Deber.

По ее данным, Аньес пожаловалась на плохое самочувствие и повышенное давление. К тюрьме, где находится бывшая и. о. президента, подъезжала машина скорой помощи, но в конечном счете она уехала без Аньес, так как не было получено разрешение на ее госпитализацию.

Бывшая и.о. президента была задержана 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте, в рамках которого ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. 14 марта суд постановил назначить ей предварительное заключение сроком на четыре месяца на время расследования. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, который в тот момент был действующим главой государства. Его основной соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После трех недель протестов командование Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку, и он покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности президента до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.

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БоливияПолитический кризис в Боливии
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