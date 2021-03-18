{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Британии объяснили наращивание своего ядерного потенциала

Глава британского МИД Доминик Рааб подчеркнул, что королевство "не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания"

ТОКИО, 18 марта. /ТАСС/. Решение о наращивании ядерного потенциала Великобритании связано с растущей угрозой для безопасности страны. Об этом заявил японскому телеканалу NHK глава британского МИД Доминик Рааб.

"Уровень угрозы нестабилен и продолжает увеличиваться. Нам необходимо убедиться, что наша безопасность находится на адекватном уровне", - приводит его слова в четверг японское общественное телевидение. Рааб, приведя в качестве примера Иран, КНДР и Россию, подчеркнул, что Великобритания "не будет опускаться ниже минимального уровня сдерживания, в то время как есть много других государств, которые уже обладают или стремятся обладать вооружениями".

Во вторник власти Великобритании сообщили, что увеличат ядерный потенциал страны, доведя общее число боеголовок до 260. В распространенном Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства до 2030 года подчеркивается, что британское правительство идет на такой шаг в связи с увеличивающимся числом "технологических и доктринальных угроз" со стороны ряда государств, что вынуждает Лондон реагировать на подобные вызовы укреплением своей обороноспособности.

Кроме того, в обзоре подтверждается стремление британских властей "обновить ядерные средства сдерживания". В рамках этой программы правительство заменит систему баллистических ракет Trident, которыми вооружены подлодки типа Vanguard. Более того, сами эти субмарины к началу 2030-х годов будут заменены подлодками типа Dreadnought.

Теги
Великобритания
WSJ: Китай на встрече на Аляске будет добиваться от США отмены принятых при Трампе мер
По данным The Wall Street Journal, китайская сторона также планирует предложить возобновить регулярные двусторонние встречи на высоком уровне
Читать полностью