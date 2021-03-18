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Госдеп заявил, что запрос на роспуск прокурдской партии в Турции наносит урон демократии

Вашингтон призвал Анкару к соблюдению принципов свободы выражения мнений

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что запрос прокуратуры Турции на роспуск прокурдской Партии демократии народов (ПДН) наносит урон демократии в стране, и призывают Анкару к соблюдению принципов свободы выражения мнений. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Мы <...> следим за начатыми усилиями, направленными на роспуск Партии демократии народов. Это решение привело бы к неоправданному подрыву воли турецких избирателей, еще сильнее подорвало бы демократию в Турции и лишило бы миллионы турецких граждан избранных ими представителей", - заявил он.

"Мы призываем правительство Турции уважать свободу выражения мнений в соответствии с положениями Конституции Турции, защищающими ее, а также с международными обязательствами Турции", - добавил пресс-секретарь.

Анатолийское агентство сообщило 17 марта, что турецкая прокуратура обратилась в Конституционный суд с запросом на роспуск прокурдской Партии демократии народов. В запросе утверждается, что заявления и действия членов политического движения "были направлены на раскол между государством и народом".

В январе 2017 года против сопредседателей ПДН Селахаттина Демирташа и Фигены Юксекдаг были выдвинуты обвинения в террористической деятельности и пропаганде терроризма. В Анкаре полагают, что эта партия, будучи представленной в парламенте, по-прежнему поддерживает связи с Рабочей партией Курдистана (считается в Турции террористической организацией) и может действовать как ее политическое крыло. В феврале 2017 года Демирташ был признан виновным в "унижении турецкой нации, Турецкой Республики и ее государственных институтов" и приговорен к пяти месяцам тюремного заключения. Затем срок несколько раз продлевался, и политик до сих пор находится под арестом.

На президентских выборах в июне 2018 года Демирташ выдвигал свою кандидатуру и занял третье место, набрав 8,4% голосов. В сентябре того же года он был приговорен к 56 месяцам тюремного заключения по обвинению в пропаганде терроризма. На парламентских выборах в 2018 году ПДН получила 11,7% голосов и 67 мест, оказавшись третьей по величине политической силой, представленной в высшем законодательном органе.

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