В Южной Корее сообщили, что внимательно следят за деятельностью КНДР в ракетной сфере

СЕУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Военные Республики Корея пристально следят за действиями Вооруженных сил КНДР, но пока не обнаружили признаков подготовки Пхеньяна к новым ракетным испытаниям. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов в Сеуле представитель министерства национальной обороны Мун Хон Сик.

"К настоящему моменту на Севере нет никакой необычной активности", - подчеркнул он. "Наши военные пристально следят за ракетной деятельностью Пхеньяна, разведки Южной Кореи и США поддерживают тесное сотрудничество", - добавил представитель Минобороны.

Ранее телекомпания СNN со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что, по данным американской разведки, КНДР может готовиться к проведению новых ракетных испытаний. Как сообщил СNN один из источников, в США ожидают, что КНДР примет окончательное решение о проведении тестового запуска на основе итогов визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Японию и Республику Корея. По данным телекомпании, несколько американских ведомств проводят консультации по вопросу реакции на возможный запуск в КНДР. Предполагается, что это может быть испытание ракеты или ракетного двигателя. Последние ракетные испытания, по данным СNN, прошли в КНДР в марте 2020 года.

Во вторник глава Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк заявил, что Пентагон обеспокоен успехами, которых смогли добиться власти КНДР в своих программах по разработке баллистических ракет и ядерного оружия. По его словам, Пхеньян отказался от моратория на ядерные и ракетные испытания, о котором было объявлено в 2018 году. Такой шаг, как полагает глава Северного командования, может указывать на намерение лидера КНДР Ким Чен Ына начать "испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет усовершенствованной конструкции в ближайшем будущем".