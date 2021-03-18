В Танзании оппозиция требует вступления вице-президента на пост главы государства

ПРЕТОРИЯ, 18 марта. /ТАСС/. Лидеры оппозиции в Танзании призвали в четверг к немедленному приведению к присяге в качестве главы государства вице-президента страны Самии Хасан Сулуху для того, чтобы избежать вакуума власти после смерти президента Джона Магуфули. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Конституция не допускает вакуума власти, - заявил лидер партии "Альянс за перемены и транспарентность - Вазалендо" Зитто Кабве. - После того, как было официально объявлено о смерти президента, следующим шагом должно было стать приведение к присяге вице-президента". Согласно конституции Танзании, вице-президент Самия Хасан Сулуху должна занять пост главы государства на весь оставшийся срок президентства Магуфули, т.е. до конца 2025 года.

Президентские выборы состоялись в Танзании 28 октября минувшего года. На них победил Джон Магуфули с результатом 84,4% голосов избирателей, переизбравшись на второй срок. Он был приведен к присяге 5 ноября.

Самия Хасан Сулуху объявила в ночь на четверг по танзанийскому национальному телевидению о смерти 62-летнего Джона Магуфули из-за проблем с сердцем в больнице Мзена в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе. Между тем один из лидеров танзанийской оппозиции Тунди Лису, который первым еще 10 марта сообщил о заболевании Магуфули COVID-19, продолжает настаивать на его смерти от вызываемого коронавирусом заболевания. "Магуфули умер от коронавируса, - заявил Лису в четверг кенийской новостной службе KTN News. Согласно официальным данным Минздрава Танзании, на территории страны нет больных COVID-19. Танзания прекратила с минувшего апреля передавать данные о ситуации с COVID-19 во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и стала единственной страной Африки, которая отказалась от вакцинации населения от коронавируса.