Санду отказалась обсуждать кандидатуру Головатюка на пост премьера Молдавии

КИШИНЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду отказалась обсуждать с парламентом кандидатуру на пост премьер-министра Владимира Головатюка, которая была предложена парламентским большинством в четверг. Как говорится в заявлении пресс-службы главы республики, Санду настаивает на выдвинутой ею кандидатуре Игоря Гросу.

"Новые консультации с парламентскими фракциями и группами могут состояться после реализации указа № 47-IX от 16 марта 2021 года, изданного после организованных президентом переговоров [с депутатами]", - говорится в заявлении. Этим указом Санду выдвинула кандидатуру Гросу.

В сообщении администрации президента отмечается, что глава государства приняла к сведению также сегодняшнее заявление Гросу, который планирует обсудить с парламентом программу и состав нового правительства.

В четверг парламент предложил президенту выдвинуть Головатюка на пост премьер-министра. В поддержку его кандидатуры подписались 53 из 101 депутата от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и группы "За Молдову" (Pentru Moldova). Депутаты пригласили президента страны Майю Санду уже в четверг приступить к переговорам.

Во вторник после консультаций с парламентскими фракциями президент выдвинула на пост премьер-министра Гросу, который ранее возглавил учрежденную Санду проевропейскую Партию действия и солидарности. Санду объяснила, что это решение стало следствием отказа Марианны Дурлештяну от выдвижения на должность премьера - экс-министр финансов ранее была предложена на этот пост ПСРМ и парламентской группой "За Молдову".

Политический кризис

Сторонники Санду, которая вступила в должность президента в конце декабря прошлого года, организовывали акции протеста с требованием досрочных выборов в парламент. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику, поддержку которому оказывала ПСРМ. На данный момент все парламентские партии поддерживают идею проведения досрочных выборов, однако перед этим они предлагают сформировать временное правительство.

Президент настаивает на немедленном роспуске нынешнего состава парламента, который обвиняет в коррумпированности. Наблюдатели отмечают, что за этим требованием может стоять желание улучшить представительство учрежденной Санду проевропейской Партии действия и солидарности в парламенте, которая сейчас располагает 15 мандатами из 101.

В феврале ПСРМ, у которой 37 мандатов, сформировала в парламенте большинство с группой "За Молдову" (14 мандатов) и рядом независимых депутатов для утверждения премьером Дурлештяну. Дипломаты западных стран выразили поддержку Санду, подвергли критике новое парламентское большинство и призвали к роспуску законодательного органа.