Катар заявил о готовности продолжать сотрудничество с Россией по Афганистану

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Катар готов к дальнейшему международному сотрудничеству по вопросу межафганского диалога, в том числе с Россией. Об этом заявил в четверг спецпосланник МИД Катара по борьбе с терроризмом и посредничеству в урегулировании конфликтов Мутлак аль-Кахтани в кулуарах заседания расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане.

"Мы рады быть в Москве. Мы хотим продолжить наше сотрудничество с остальными игроками, включая Россию", - сказал он.

Заседание расширенной "тройки" (Россия, США, Китай и Пакистан) по вопросу мирного урегулирования в Афганистане на уровне спецпредставителей прошло в четверг в Москве. На встрече присутствуют представители афганских властей и движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также представители Катара и Турции.