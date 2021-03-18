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Катар заявил о готовности продолжать сотрудничество с Россией по Афганистану

Такое решение озвучил спецпосланник МИД Катара на заседании расширенной "тройки" в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Катар готов к дальнейшему международному сотрудничеству по вопросу межафганского диалога, в том числе с Россией. Об этом заявил в четверг спецпосланник МИД Катара по борьбе с терроризмом и посредничеству в урегулировании конфликтов Мутлак аль-Кахтани в кулуарах заседания расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане.

"Мы рады быть в Москве. Мы хотим продолжить наше сотрудничество с остальными игроками, включая Россию", - сказал он.

Заседание расширенной "тройки" (Россия, США, Китай и Пакистан) по вопросу мирного урегулирования в Афганистане на уровне спецпредставителей прошло в четверг в Москве. На встрече присутствуют представители афганских властей и движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также представители Катара и Турции.

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