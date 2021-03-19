В США заявили, что будут реагировать на действия России

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. Соединенные Штаты будут предпринимать ответные действия в отношении России, если посчитают это оправданным, однако хотят сохранить возможности для сотрудничества между двумя странами. Такую позицию изложила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала MSNBC.

"Мы не собираемся сидеть смирно, терпеть и смотреть в другую сторону, когда российское правительство вмешивается в наши выборы, когда назначают награду за наших солдат <...>, когда они предпринимают враждебные действия против нашей страны. Президент [США Джо Байден] будет прямолинейным, он будет предпринимать действия, когда это оправданно, и не станет смягчать слова или отступать, когда такие слова должны прозвучать. В то же время дипломатия работает, только когда она в функциональном состоянии. Разница с тем, что было последние четыре года, состоит в том, что вы не отступаете, вы прямолинейны, вы выражаете свою озабоченность, когда есть причины, и вы ищете возможности для совместной работы", - сказала Псаки.