Итоги выборов в Нидерландах. Либералы побеждают, правые усиливаются

Выборы в нижнюю палату парламента Нидерландов, прошедшие 17 марта, принесли убедительную победу либералам. Первое место, и это было вполне ожидаемо, заняла консервативно-либеральная Народная партия за свободу и демократию (НПСД), возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра Марком Рютте. Согласно предварительным результатам, она получила 35 из 150 мест в национальном парламенте - на два больше по сравнению с выборами 2017 года.

А вот второе место достаточно неожиданно для многих заняла социал-либеральная партия "Демократы-66" (Д66), которая получила 23 места в главном законодательном органе страны - на четыре больше чем сейчас. Еще за несколько дней до выборов опросы общественного мнения указывали на то, что она займет третье или четвертое место и получит 17-19 депутатских мандатов. Однако ряд успешных выступлений в ходе телевизионных дебатов ее лидера Сигрид Каг позволил Д66 привлечь на свою сторону новых избирателей и добиться одного из лучших за всю историю результатов.

Именно двум вышеуказанным партиям предстоит заняться формированием новой правящей коалиции. И этот процесс обещает быть очень непростым.

Правый фронт укрепляется

Главная крайне правая Партия свободы (ПС) во главе с Гертом Вилдерсом вряд ли может записать данное голосование в свой актив. Она сдала свои позиции в качестве второй крупнейшей политической силы страны, оказавшись на третьем месте, и, более того, лишилась трех из 20 депутатских мест.

В то же время Вилдерс отметил, что не считает такой результат трагедией. "Мы бы хотели большего, однако это все же прекрасный результат, - отметил он в своей первой реакции. - Понимаю, что нам вряд ли светит место в коалиции, однако мы сможем заявить о себе, и находясь в оппозиции". Он также поздравил Рютте и Каг с победой. "Они молодцы, - подчеркнул лидер крайне правых. - Но это также относится и к "Форуму за демократию" (ФД), и миллиону избирателей, которые проголосовали за ПС".

Именно упомянутый им "Форум за демократию" можно формально считать главным победителем выборов, поскольку он увеличил свое представительство в главном законодательном органе страны сразу с двух до восьми мест. Судьба этой партии крайне интересна. Неожиданно появившись на небосклоне голландской политики несколько лет назад в качестве альтернативы ПС, она быстро приобрела популярность и два года назад даже одержала победу в региональных выборах. Однако затем политическая сила резко сдала свои позиции из-за внутренних разногласий, отказа признавать опасность коронавируса и ряда экстремистских высказываний ее лидера Тьерри Бодэ. Еще несколько недель назад у многих экспертов были сомнения, что ФД вообще останется в парламенте, однако неожиданно для всех она смогла мобилизовать ресурсы и вновь заявить о себе.

К этому нужно добавить три места новой партии "ДА21", которая позиционирует себя как более стабильный и менее радикальный вариант ФД. Таким образом, у крайне правого блока получается в общей сложности 28 мест - столько же, сколько и в рекордном 2002 году.

Левый фронт терпит поражение

Там, где есть победители, есть и проигравшие. Ими в этот раз оказался левый блок, который, как показали выборы, стремительно теряет поддержку населения. Социалистическая партия (СП) и "Зеленые левые" имели по 14 мест в парламенте. Первые лишились пяти, а вторые - сразу шести депутатских мандатов. Партия труда (ПТ) потерпела сокрушительное поражение на выборах 2017 года и получила всего девять мест в парламенте. Ожидалось, что политическая сила в ходе этих выборов получит более широкую поддержку, однако вместо взлета она осталась стоять на месте.

Еще в 2006 году ПТ, СП и "Зеленые" вместе имели 65 мест в национальном парламенте. В 2010 году они лишились десяти мест. В 2017 году левые получили лишь 37 мест в национальном парламенте, а теперь и вовсе скатились до 26 мест.

Трагедией обернулись данные выборы и для умеренно правой партии "Христианско-демократический призыв" (ХДП), входящей в правящую коалицию. Изначально она позиционировала себя в качестве ближайшего конкурента НПСД, а ее лидер Вопке Хукстра должен был стать главным соперником Марка Рютте. Однако неубедительное выступление на дебатах вместе с внутренней конкуренцией привели к тому, что партия сократила на четыре места свое представительство в парламенте, получив всего 15 депутатских мандатов.

В парламент на зеленом тракторе

Обращает на себя внимание и тот факт, что в парламенте появилось несколько новых партий. В дополнение к трем местам "ДА21" еще три места получило проевропейское политическое движение "Вольт", по одному месту - "Бей1" и "Гражданское движение фермеров". Как следует из названия, последняя политическая сила представляет интересы сельского хозяйства. Ее лидер Каролин ван дер Плас в первый день после выборов приехала на встречу депутатов на зеленом тракторе, который она припарковала прямо перед входом в здание парламента. Новоиспеченный депутат заявила, что довольна результатам выборов, и сказала, что выступает за создание министерства по делам сельской местности, которое должно базироваться не менее чем в 100 км от Гааги, чтобы не понаслышке иметь представление о том, как обстоят дела в голландской глубинке.

Явка избирателей на выборах составила 82,6%, что является самым высоким показателем с 1986 года. Тем самым опасения правительства, что люди откажутся от участия в голосовании из-за пандемии коронавируса, не оправдались.

Впереди тернистый путь

Рютте уже заявил, что хотел бы побыстрее сформировать правящую коалицию, чтобы, наконец, взяться за дело. Он даже предложил разбить процесс на два этапа - сначала составить плана национального восстановления после пандемии коронавируса и начать его выполнять, а затем уже приступить к составлению традиционного политического соглашения, в котором прописываются основные цели и задачи нового коалиционного правительства на период правления. Однако эта идея пока не нашла широкой поддержки у других партий.

Более того, как будет выглядеть новая правящая коалиция, которая должна иметь не менее 76 мест в парламенте, на данный момент мало кто представляет. Последняя коалиция состояла из четырех партий: НПСД, Д66, ХДП и "Христианского союза" (ХС, сохранил свои пять мест в парламенте). Логично было бы предположить продолжение сотрудничества, особенно с учетом того, что все вместе они набирают 79 мест в главном законодательном органе страны. Однако под влиянием "Христианского союза" кабинет министров в последние четыре года не принял никаких шагов в отношении медико-этических вопросов, таких как аборты и эвтаназия для людей, которые считают свою жизнь завершенной. За подвижки в этом направлении выступает в первую очередь Д66, которая теперь имеет больший вес и, соответственно, может диктовать свои условия. Поэтому ХС практически автоматически списывается со счетов. По традиции исключается и ПС: Рютте предпринял попытку сотрудничества с этой политической силой более 10 лет назад, однако она оказались крайне неудачной, после чего премьер, по всей видимости, поставил крест на Вилдерсе (который, кстати, ранее был его однопартийцем).

Непонятно, как в этой ситуации поведет и ХДП. Партия ставила себя практически наравне с НПСД, и будет ли она готова смириться с ролью третьего партнера, остается под вопросом. Даже если это произойдет, политическим силам по-прежнему будет необходима поддержка еще одной партии, имеющей не менее трех мест в парламенте. И здесь возможны различные варианты. Более того, в данной ситуации важную роль играют расклады в Сенате, где новой коалиции также желательно иметь большинство, чтобы проводить спорные инициативы. С учетом этого в настоящее время выдвигаются идеи даже о правящем меньшинстве.

"Это идеальное время для правящего меньшинства, - считает политолог из Университета Амстердама Сара де Ланге. - НПСД, Д66, ХДП нужен еще один партнер для формирования большинства в нижней палате, однако в верхней палате (Сенате) им нужно как минимум два партнера. Поэтому более логичным в данной ситуации будет создание коалиций с другими партиями по отдельным темам. Например, одну партию можно будет привлечь на свою сторону по вопросу борьбы с изменением климата, другую - для проведения реформы в налоговой системе. Это позволит политическим силам быть более гибкими и не идти на слишком большие уступки. Такая система даже более демократична".

Маленькими шажками

Пока же НПСД и Д66 назначили своих представителей, которые проведут переговоры с лидерами других партий и изучат возможности для формирования правящей коалиции. Объявление официальных результатов выборов запланировано на 26 марта. 31 марта новый парламент должен будет принять присягу. После этого депутаты соберутся, чтобы обсудить результаты выборов и доклад представителей двух крупнейших партий относительно имеющихся возможностей для сотрудничества.

Мало кто ожидает, что новая коалиция будет сформирована быстро. Однако в то же время на процесс оказывает давление коронавирусный кризис, поэтому партии не хотят, чтобы переговоры растянулись более чем на полгода, как это было в прошлый раз. Реалистичными сроками представители НПСД и Д66 в настоящее время называют начало лета, однако лишь будущее сможет расставить все по своим местам.

Виталий Чугин