Глава МИД КНР: санкции Вашингтона против Пекина дестабилизировали ситуацию в мире

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Американские санкции в отношении Китая оказали дестабилизирующее воздействие на международную ситуацию. Об этом заявил в пятницу глава МИД КНР Ван И.

"В последние несколько лет Китай испытывает на себе иррациональное давление со стороны США. Это создало беспрецедентные трудности в китайско-американских отношениях, - приводит его слова Центральное телевидение Китая. - Я считаю, что такие действия серьезно подрывают стабильность в мире и негативно отражаются на глобальном развитии".