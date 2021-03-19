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Кризис в Белоруссии

СК Белоруссии передал в МВД документы для розыска блогера Антона Мотолько

По данным следствия, с помощью созданного и управляемого им Telegram-канала он "совершал умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды"

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) по Минску вынесло постановление о привлечении блогера Антона Мотолько в качестве обвиняемого по уголовному делу и передало в МВД документы об организации его межгосударственного розыска. Об этом сообщили в пятницу в Следственном комитете Белоруссии.

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"В рамках расследования прокурором города Минска санкционировано постановление о применении в отношении блогера меры пресечения в виде заключения под стражу, в МВД направлены документы для организации его розыска, в том числе межгосударственного", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, в компетентные органы переданы материалы о признании экстремистским Telegram-канала блогера на территории Белоруссии, в министерство информации направлены материалы для принятия мер по ограничению доступа к указанному интернет-ресурсу. В ведомстве добавили, что следователи анализируют данные "о взаимоотношении Антона Мотолько с членами так называемого координационного совета, представителями других государств и международных организаций в части ведения деятельности против интересов Республики Беларусь и ее национальной безопасности".

Ранее в СК сообщили, что в отношении Мотолько возбуждено уголовное дело. По данным следствия, с июля 2020 года с помощью созданного и управляемого им Telegram-канала он совершал умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям. Также, по данным следователей, Мотолько, находясь за пределами Белоруссии, действовал по предварительному сговору с неустановленными лицами и объединил "дворовые чаты", которые, по данным ведомства, являются экстремистскими группами.

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