Times: спецслужбы Британии утверждают, что РФ создает помехи для их самолетов на Кипре

ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Британские спецслужбы считают, что Россия регулярно создает помехи для военно-транспортных самолетов A400M, взлетающих с базы ВВС королевства Акротири на Кипре. Об этом сообщает в пятницу газета The Times со ссылкой на источники в британской военной разведке.

По словам одного из них, "Россия пытается блокировать [спутниковые сигналы] для взлетающих [с Акротири] самолетов". Он подчеркнул, что "это транспортные самолеты, доставляющие запчасти, а не истребители".

Согласно утверждению газеты, из двух стран в этой части Средиземноморья, которые расцениваются как "враждебные", - это Россия и Сирия - только первая располагает средствами, позволяющими заглушать спутниковые сигналы.

Эти обвинения в адрес РФ, как подчеркивает газета, прозвучали в преддверии публикации в понедельник в Британии документа, связанного с новыми оборонительными приоритетами армии. Он включает в себя план более широких действий военных "в серой зоне" - в условиях ни войны, ни мира - с учетом подобной деятельности противника.

В обнародованным во вторник Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики с приоритетами до 2030 года Лондон рассматривает Россию как наиболее острую угрозу своей безопасности. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что это самый глубокий пересмотр "оборонной стратегии страны со времен холодной войны".