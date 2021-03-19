Таиланд сократит карантин для прибывающих в страну до 10 дней

БАНГКОК, 19 марта. /ТАСС/. Власти Таиланда объявили о сокращении с 1 апреля карантина для прибывающих в страну с двух недель до 10 дней. Об этом в пятницу сообщает агентство Xinhua .

По его данным, новая мера принимается в связи с тяжелым состоянием экономики и туризма в стране из-за пандемии. Отмечается, что сокращение периода карантина не распространяется на посетителей из стран, где зафиксированы новые штаммы вируса.

При этом 8 марта Минздрав королевства сообщил, что для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан период обязательного пребывания в карантине с апреля будет сокращен до семи дней.

С начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом в королевстве превысило 27 тыс., вылечились более 26 тыс. человек, умерли 90 пациентов. 28 февраля в 13 провинциях Таиланда началась вакцинация препаратом против коронавируса, произведенным китайской компанией Sinovac.