Лукашенко заявил, что не обещал Путину реформу конституции, а обсуждал ее "в общих чертах"

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил, что в беседах с российским коллегой Владимиром Путиным не давал обещаний относительно конституционной реформы, эту тему они обсуждали лишь "в общих чертах".

"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас - собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах", - заявил президент в пятницу во время общения с коллективом ОАО "Молочный мир" в Гродно, его слова приводит агентство БелТА.