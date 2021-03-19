В Госдепе заявили, что будут усиливать противодействие России со стороны НАТО

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация намерена добиваться усиления противодействия России со стороны Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом сообщил в пятницу исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Мы будем концентрировать внимание на укреплении потенциала альянса по противодействию России, сохраняющейся угрозе терроризма и, конечно, новым разрушительным технологиям, киберугрозам и гибридным угрозам", - заявил американский дипломат. Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей 22-25 марта поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Брюссель на встречу глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО. По словам Рикера, США будут также требовать того, чтобы Североатлантический альянс занимался проблемами "кампаний дезинформации" и "коррупции, используемой в качестве оружия".

Далее сотрудник Госдепартамента США подчеркнул, что Вашингтон продолжит настаивать на сохранении "политики открытых дверей" НАТО. "Администрация Байдена очень ясно давала понять: наличие у нее приверженности обеспечению того, что дверь НАТО остается открытой, является частью нашей очень твердой политики", - сказал Рикер.

Комментируя отношения США и России, он вслед за другими американскими должностными лицами заверил, что Вашингтон надеется на появление стабильности и предсказуемости в этих двусторонних связях. "Мы ожидаем, как вы видели в последние дни, что наши отношения с Россией будут оставаться вызовом. Ясно, что НАТО об этом хорошо известно, и мы готовы к этому. Наша цель, как ясно сигнализировали президент [Джо Байден] и госсекретарь [Блинкен], заключается в том, чтобы иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. И в тех областях, в которых имеются возможности действовать конструктивно, и это отвечает нашим [американским] интересам, мы [США] так и будем действовать", - отметил дипломат.