В КНР заявили, что переговоры на Аляске укрепили взаимопонимание между Китаем и США

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Переговоры между правительственными делегациями КНР и Соединенных Штатов в Анкоридже (штат Аляска) позволили укрепить взаимопонимание между двумя странами. Об этом заявил в субботу член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

"Проведенный на этот раз китайско-американский стратегический диалог на высоком уровне был полезным. Он позволил нам укрепить взаимное доверие", - приводит его слова агентство "Синьхуа".

Как сообщил Ян Цзечи, за два дня стороны провели "откровенные и конструктивные переговоры". "Тем не менее у нас по-прежнему имеются разногласия, - добавил он. - Мы надеемся на активизацию контактов по всем направлениям".

Член Политбюро ЦК КПК подчеркнул, что Пекин намерен выстраивать с Вашингтоном равноправный диалог, "избегая конфликтов и противостояния".

На открывшиеся в четверг переговоры в Анкоридж с американской стороны прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави - Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. Пятница стала вторым и завершающим днем этих встреч.

Переговоры начались в обстановке разногласий, уже в самом начале выступавшие обменялись критическими высказываниями. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении дипломатического протокола и этикета. Тем не менее представитель американской администрации высокого ранга заявил по окончании первого дня консультаций, что, по оценке Вашингтона, те были "предметными, серьезными и прямыми".