Действующая подчиненная губернатора Нью-Йорка обвинила его в неподобающем поведении

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Действующая сотрудница аппарата губернатора американского штата Нью-Йорк демократа Эндрю Куомо обвинила его в неподобающем поведении. Как сообщила в пятницу газета The New York Times, ранее подобные обвинения в адрес демократа звучали лишь со стороны бывших подчиненных.

33-летняя Алисса МакГрэт заявила изданию, что Куомо допускал себе оценочные высказывания касательно ее внешности, а также интересовался ее личной жизнью. Кроме того, по словам женщины, губернатор Нью-Йорка без разрешения трогал другую сотрудницу администрации, с которой она состоит в дружеских отношениях.

МакГрэт стала первой из числа действующих подчиненных Куомо, которые выступили с обвинениями в его адрес. Ранее несколько женщин из числа бывших сотрудниц администрации губернатора обвинили его в сексуальных домогательствах или неподобающем поведении. Президент США Джо Байден заявил во вторник, что Куомо, возможно, будут предъявлены обвинения, если утверждения женщин будут признаны достоверными. Американский лидер добавил, что губернатору также в этом случае нужно будет оставить свой пост.

Сам губернатор заявляет, что не намерен уходить в отставку. Он отрицает обвинения в свой адрес.