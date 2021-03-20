Маск высказался за усиление взаимного доверия между Китаем и США

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китай и США должны укреплять взаимное доверие, поскольку от этого зависит экономическое развитие и процветание компаний двух стран. Об этом заявил в субботу глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск.

"Думаю, Соединенные Штаты и Китай выиграли бы, если бы больше доверяли друг другу", - сообщил он в ходе пленарной дискуссии, состоявшейся в Пекине на Форуме развития Китая - 2021. Американский предприниматель отвечал на вопросы аудитории в формате видеоконференции.

Он подчеркнул, что взаимные подозрения в шпионаже подрывают плодотворное сотрудничество. Маск признал, что недоверие властей США к некоторым китайским компаниям, например, к ByteDance, владеющей социальной сетью TikTok, "было неразумным".

"[Вопрос доверия] особенно актуален для коммерческих организаций, как для китайских, так и для американских компаний", - добавил он.

По словам Маска, шпионаж способен подорвать имидж компании. "Если бы Tesla пошла на это, ее предприятия закрылись бы повсюду", - пояснил он.

"В итоге нам предстоит сделать выбор: доверять ли друг другу, либо наоборот. Я думаю, нам лучше стремиться к будущему, где будет укрепляться взаимное доверие", - подытожил глава компании.