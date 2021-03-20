МИД КНР: "клевета" США о Синьцзяне говорит о двойных стандартах в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Критика и "клеветнические высказывания" американских властей по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР фактически свидетельствуют о двойных стандартах Белого дома в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил в субботу МИД Китая.

"Мы надеемся, что Соединенные Штаты примут во внимание объективные факты и прекратят клеветать на стратегию Пекина в Синьцзяне, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства по итогам китайско-американских переговоров в Анкоридже (штат Аляска). - Вашингтону следует отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом".

В сообщении уточняется, что Китай считает неприемлемыми обвинения американской стороны в "геноциде", который власти КНР якобы учинили в СУАР. "Мы готовы продвигать диалог с Вашингтоном на основе взаимного уважения. Более того, двери Синьцзяна широко распахнуты перед всем миром", - подчеркивается в нем.

Как отмечается в заявлении, Пекин не намерен терпеть выпады со стороны Вашингтона, который "действует с презумпцией виновности и, руководствуясь предрассудками, позволяет себе смотреть [на Китай] свысока, в назидательном учительском тоне".

В СУАР на северо-западе КНР проживает одно из самых многочисленных национальных меньшинств страны - уйгуры, большинство из которых исповедует ислам. Согласно информации китайского правительства, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

Как заявили в августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека, в их распоряжение поступили данные о том, что в "исправительных лагерях СУАР" могут противозаконно содержаться до 1 млн представителей этой народности.