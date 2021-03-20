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Китай и США в ходе переговоров на Аляске обсудили вопросы, касающиеся СМИ

Кроме того, обсуждались возможности по упрощению процедур проведения мероприятий с участием дипломатических организаций и их сотрудников, уточнили в МИД КНР

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китайская и американская делегации в ходе переговоров в Анкоридже (штат Аляска) уделили отдельное внимание проблемам, связанным с организацией мероприятий с участием средств массовой информации. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

"В ходе переговоров обсуждались возможности по упрощению [процедур] проведения мероприятий с участием дипломатических организаций и их сотрудников. Стороны также уделили внимание соответствующим проблемам, связанным с журналистами и СМИ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем также уточняется, что в этом направлении Пекин и Вашингтон "настроены создавать благоприятные условия друг для друга".

На стартовавшие в четверг переговоры в Анкоридж с американской стороны прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. Пятница стала вторым и завершающим днем этих встреч.

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