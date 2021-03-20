Пашинян заявил, что оппозиция Армении считает катастрофой отказ от заявления по Карабаху

ЕРЕВАН, 20 марта. /ТАСС/. Армянская оппозиция понимает, что отказ от трехстороннего заявления по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе, которое подписали 9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и РФ, приведет к катастрофе. Об этом в субботу в ходе встречи с жителями области Арагацотн заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Нам говорят [оппозиция], что эта предательская власть должна уйти. Вопрос, а что будет с этим документом, который мы подписали? Вы порвете его? Они говорят, что нет, отказ от этого документа приведет к катастрофе. Соответственно, если бы мы не подписали тогда этот документ, то привели бы страну к еще большей катастрофе", - заявил он.

Пашинян также подчеркнул, что армянские войска стояли до последнего, а "подписание документа дало возможность спасти жизни 25 тыс. военнослужащих".

Армянские оппозиционные партии жестко критикуют премьер-министра Пашиняна за подписание трехстороннего заявления от 9 ноября по Нагорному Карабаху, однако подчеркивают, что в случае прихода к власти не станут отказываться от него. Разные оппозиционные политики уже заявляли, что считают возможным возобновление переговоров по отдельным пунктам заявления.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. После ввода миротворцев ситуация стабилизировалась, зафиксирован только один случай нарушения режима прекращения огня. Десятки тысяч жителей Карабаха, оставившие свои дома во время боевых действий, вернулись назад при поддержке миротворческого контингента.